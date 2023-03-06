الإثنين 06 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نورهان الشيخ: دول آسيا الوسطى فقدت الثقة في الولايات المتحدة

نورهان الشيخ
نورهان الشيخ

قالت د.نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن روسيا يهمها جدأ أن تكون دول أسيا الوسطى مستقرة، حيث تعتبر منطقة أمن قومي.

وأضافت الشيخ، خلال لقائها ببرنامج كلام في السياسة، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر فضائية extra news، أنه كان يوجد خلافات حدودية بين بعض من هذه الدول، لافتة إلى أنه كان يوجد خلافات بين كاردستان وطاجاجستان، وحسمها الرئيس بوتين في القمة الأخيرة، وفرض الحدود التي كانت متبعة أيام الاتحاد السوفييتي كحل لهذا الأمر، كما يوجد خلافات بين طاجاجستان وأوزباكستان، وبالتالي فإن الخمس دول في منطقة آسيا الوسطى ليست كتلة، وإنما يوجد بينهم خلافات. 

وأوضحت أن دول منطقة آسيا الوسطى، معرضة لدرجات ما من عدم الاستقرار، خاصة مع التدخل الأمريكي، لافتة إلى أن زيارة بلينكن كانت محاولة لاستعادة الثقة، مؤكدة أن دول آسيا الوسطى فقدت الثقة في آسيا الوسطى. 

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لها قاعدتان عسكريتان أحدهما في كاردستان، وقاعدة في أوزباكستان وكانا مرتبطان بالوضع في أفغانستان.

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الجشع سيدمر العالم

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