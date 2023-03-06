الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس مجلس الأعيان الأردني لـ"القاهرة الإخبارية": نحتاج اتحادا جمركيا عربيا واستثمارات أكبر

جريدة الدستور

أكد المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، عمق ورسوخ العلاقات بين القاهرة وعمان، وذلك خلال لقائه مع رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز.

وقال جبالي، خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن اللقاء تناول جميع النقاط التي تهم العلاقات التاريخية القوية بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك  علاقات قوية ثلاثية بين مصر والأردن والعراق على المستوى السياسي والاقتصادي، وسوف تكون هناك على المستوى السياسي.

من ناحيته، قال فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إن هناك تكامل اقتصادي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الهاشمية والعراق، مشيرًا إلى توقيع اتفاقية الأسبوع الماضي بين مصر والأردن والإمارات والبحرين بقيمة ملياري دولار.

وأردف: "يجب أن يكون هناك اتحاد جمركي عربي، وتكامل اقتصادي عربي، وأن تعود الاستثمارات بالنفع على المواطن العربي، فالاستثمارات الحالية لا تكفي، ونحتاج استثمارات أكبر".

اتحاد جمركي عربي تكامل اقتصادي عربي استثمارات اتفاقيات مصر والأردن

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