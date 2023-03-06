الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إمام عاشور شارك أساسيًا.. ميتيلاند يتعادل مع أولبورج في الدوري الدنماركي

إمام عاشور
إمام عاشور

تعادل فريق ميتيلاند أمام مضيفه أولبورج، سلبًا بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة العشرين لبطولة الدوري الدنماركي لكرة القدم موسم 2022-2023.

فريق أولبورج كان الأكثر استحواذًا بنسبة 54% مقابل 46 لـ ميتيلاند، والأكثر تهديدًا للمرمى، بـ 7 تسديدات بين الثلاث خشبات، مقابل 4 لفريق إمام عاشور، لكن كلا الفريقان فشلا في هز الشباك، ليتقاسما نقاط المباراة دون فائز.

وشارك المحترف المصري إمام عاشور، في المباراة بشكل أساسي، قبل استبداله بزميله هيسيبلرج في الدقيقة 72.

ترتيب ميتيلاند وأولبورج في الدوري الدنماركي

وبذلك التعادل، رفع فريق ميتيلاند رصيده لـ 27 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الدنماركي، ورصيد أولبورج لـ 15 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

تشكيل ميتيلاند أمام أولبورج في الدوري الدنماركي

أما عن تشكيل ميتيلاند أمام أولبورج في الدوري الدنماركي، فشهد تواجد المحترف المصري إمام عاشور في التشكيل الأساسي، والذي ضم كلا من:

في حراسة المرمى: يوناس لوسل.

خط الدفاع: ثياتشوسن -  دالسجارد - باك - ستيفان جارتنمان.

خط الوسط: مارتينيز - جيجوفيتش- سورنيسن.

خط الهجوم: أولسون - إمام عاشور - جوستاف إيزاكسن. 

وسجل النجم المصري، البالغ من العمر 25 عامًا، هدفا في مباراة الذهاب أمام سبورتنج لشبونة، إلى جانب إحرازه هدفًا في مباراة فيبورج، في اللقاء الذي انتهى بفوز ميتيلاند، برباعية نظيفة.

وانضم عاشور إلى صفوف الفريق الدانماركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الزمالك، بعقد يمتد حتى صيف عام 2025.

وخسر فريق ميتيلاند الدنماركي، المحترف ضمن صفوفه إمام عاشور، لاعب المنتخب الوطني أمام ضيفه سبورتنج لشبونة في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات إياب ملحق دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، بأربعة أهداف دون رد.

ميتيلاند أولبورج الدوري الدنماركي إمام عاشور إمام

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