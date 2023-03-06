فرحات: أمريكا تسعى لاحتواء النفوذ الصيني والروسي في منطقة دول آسيا الوسطى

قال د.محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن منطقة دول آسيا الوسطى ستتحول إلى منطقة تنافس.

وأضاف فرحات، خلال لقائه ببرنامج كلام في السياسة، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري عبر فضائية Extra news، أن الولايات المتحدة تسعى لاحتواء النفوذ الصيني والروسي في منطقة دول آسيا الوسطى، حيث تعتبر هذه المنطقة ساحة لنفوذ كبير وضخم ومنسق أيضاً بين الصين وروسيا.

أشار إلى أنها محاولة أمريكية لتصحيح الكثير من الأخطاء خلال العقود السابقة، حيث ركزت الولايات المتحدة على أقاليم محددة، وقضايا محددة، مبيناً أنه خلال العقدين الأخيرين حدث تراجع للاهتمام الأمريكي في بعض الأقاليم منطقة آسيا الوسطى، وفي المقابل يتمدد روسيا والصين بشكل كبير جدًا.

وأوضح فايز فرحات أن منطقة آسيا الوسطى منطقة معقدة جدًا ، فبالإضافة لأهداف الولايات المتحدة، هناك هدف لقيادات هذه المنطقة على الرغم من التناقضات بينها، إلا أن هناك توافق على إحداث حالة توازن في هذه المنطقة.