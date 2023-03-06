الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالصف

ارشيفية
ارشيفية

شهد مركز الصف جنوب محافظة الجيزة، مساء الإثنين، إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل.

البداية كانت بتلقى مسئول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة،  إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بين قريتي “اسكر" و”الصف البلد".

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين تصادم ميكروباص مع سيارة نقل مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج وتم تجنيب آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

 

الصف الجيزة اصابة 6 أشخاص حادث سيارة ميكروباص

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وائل لطفي

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