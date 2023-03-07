الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ المنيا يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان (صور)

أبو زيد يشهد احتفالية
أبو زيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان

نائبًا عن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، شهد الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان، عقب صلاة العشاء، بمسجد سيدي أحمد الفولي.

حضر الاحتفالية الشيخ حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنيا، واللواء أركان حرب هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من وكلاء الوزارة، والجهات التنفيذية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الدكتور عمر خليفة محمد مدير الدعوة بالأوقاف خطبة حول فضل ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة، و تعاليم وأخلاق النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وضرورة التأسي بخلقه الكريم في تعامل الناس مع بعضهم البعض، واتباع منهج النبي محمد في الوسطية والاعتدال والرحمة والتواضع.

وفي ختام الاحتفالية، دعا وكيل وزارة الأوقاف المولى عز وجل، أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم علينا الأمن والأمان، واختتمت الاحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية.

وقدم نائب المحافظ، تهانيه القلبية لأهالي المحافظة بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًا أن يعيده الله على بلادنا والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

أبو زيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان
أبو زيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان
أبو زيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان
أبو زيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان
أبو زيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان
أبو زيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان
أبو زيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان
أبو زيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان
أبو زيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان
أبو زيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان
أبو زيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان
أبو زيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان
أبو زيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان
أبو زيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان
أبو زيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان
أبو زيد يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان
المنيا نائب محافظ المنيا الحتفال بليلة النصف من شعبان مديرية الأوقاف بالمنيا مسجد سيدي أحمد الفولي الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا

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