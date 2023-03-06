بشرى سارة للمواطنين عن أسعار الدواجن فى رمضان

قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الدولة وفرت الدولارات المطلوبة للإفراجات الجمركية لتوفير الأعلاف التي يتم الإفراج عنها بشكل يومي.

أضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه تم الإفراج عن 137 ألف طن ذرة وفول صويا، وأنه بداية من الأزمة تم الإفراج عن 2 مليون و883 طن ذرة وفول صويا، ما حقق سيولة في الأسواق.

أسعار الدواجن في الأسواق

وأكد أن أسعار الدواجن انخفضت في الأسواق عن الفترة الماضية وأن سعر الكيلو داخل المزرعة يصل إلى 77 و78 جنيهًـا ويزيد 5 جنيهات عليها للمستهلك.

وأوضح أن الحكومة وفرت كل السبل لحل الأزمة وعملت على سد العجز من خلال الفراخ المجمدة والتي تم عرضها بكل المنافذ ومعارض أهلًا رمضان بأسعار تصل إلى 65 جنيهًا، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي أزمات جديدة وكل المزارع الآن تعمل بقوتها وتنتج وكل هذا الإنتاج سيخرج للأسواق بالتزامن مع شهر رمضان.