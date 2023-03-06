الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بشرى سارة للمواطنين عن أسعار الدواجن فى رمضان

الدواجن
الدواجن

قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن الدولة وفرت الدولارات المطلوبة للإفراجات الجمركية لتوفير الأعلاف التي يتم الإفراج عنها بشكل يومي.

أضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنه تم الإفراج عن 137 ألف طن ذرة وفول صويا، وأنه بداية من الأزمة تم الإفراج عن 2 مليون و883 طن ذرة وفول صويا، ما حقق سيولة في الأسواق.

أسعار الدواجن في الأسواق

وأكد أن أسعار الدواجن انخفضت في الأسواق عن الفترة الماضية وأن سعر الكيلو داخل المزرعة يصل إلى 77 و78 جنيهًـا ويزيد 5 جنيهات عليها للمستهلك.

وأوضح أن الحكومة وفرت كل السبل لحل الأزمة وعملت على سد العجز من خلال الفراخ المجمدة والتي تم عرضها بكل المنافذ ومعارض أهلًا رمضان بأسعار تصل إلى 65 جنيهًا، مؤكدًا أنه لن يكون هناك أي أزمات جديدة وكل المزارع الآن تعمل بقوتها وتنتج وكل هذا الإنتاج سيخرج للأسواق بالتزامن مع شهر رمضان.

اسعار الدواجن رمضان الاسواق الفراخ المجمدة الثروة الحيوانية

مواد متعلقة

استقرار أسعار الدواجن اليوم الإثنين 6 مارس في بورصة الدواجن

ارتفاع الذرة واستقرار الصويا.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم

كيف أثرت الفراخ البرازيلى على هبوط أسعار الدواجن؟.. الغرف التجارية تجيب

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 5 مارس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

«التموين»: طرح الدواجن البرازيلى فى منفذ الفيوم بسعر 65 جنيهًا

«شعبة الدواجن» تثمن إلغاء الضريبة العقارية على المزارع: تخدم الصناعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

محافظ الفيوم يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة النصف من شعبان

محافظة مطروح تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد العوام (صور)

طائرات مقاتلة من الجيل الخامس: خطة الصين لمواجهة حرب محتملة ضد أمريكا

شيخ الأزهر يوجه بإرسال إعانات إغاثية عاجلة لمسلمى الروهينجا

الرئيس التونسي: هناك موظفون يعرقلون سير العمل بالمؤسسات العامة

عضو الإطار التنسيقى العراقى يكشف سر زيارة السودانى للقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش