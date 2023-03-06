محافظ الشرقية: اعتماد 39.8 مليون جنيه لتنفيذ المشروعات الخدمية في بلبيس

شدد محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، اليوم الإثنين، على ضرورة الاسراع في إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة بلبيس، خلال العام المالي الحاليوذلك باعتماد مالي يقدر بـ39 مليونا و880 ألف جنيه وبنسبه تنفيذ بلغت 45% لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد.

وفي سياق آخر، سلم نائب محافظ الشرقية الدكتور أحمد عبدالمعطي، مشروعات برنامج "فرصة" لعدد 150 مستفيدا من برنامج "تكافل وكرامة" ضمن فعاليات مبادرة "قرية بلا فقر" بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الحسينية، بحضور الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالشرقية وعدد من المسئولين والنواب.

وأكد نائب المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للأسر المستحقة والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة وتسعي جاهدة الي توفير كافة احتياجاتهم اليومية ليحيوا حياة كريمة، مشيداً ببرنامج "فرصة" الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وتحقيق التمكين الإقتصادي لمستفيدي برنامج " تكافل وكرامة" وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال توفير فرص عمل حقيقية.