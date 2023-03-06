الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كاتب صحفي يوضح أهمية القوى الإقليمية المؤثرة في الصراع بمنطقة آسيا الوسطى

الصراع بمنطقة آسيا
الصراع بمنطقة آسيا الوسطى

أوضح الكاتب الصحفي سيد جبيل، أهمية القوى الإقليمية المؤثرة في الصراع بمنطقة آسيا الوسطى، قائلاً: " اللحظة التي طرحتها حرب أوكرانيا تمثل لحظة استثنائية وخاصة".

وأضاف سيد جبيل خلال لقاءه ببرنامج كلام في السياسة، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، عبر فضائية extra news، أن الحرب الروسية الأوكرانية عندما قامت، قسمت العالم إلى ثلاث معسكرات رئيسية؛ معسكر صغير نسبيًا، ويمثل الدول التي دعمت بشكل مباشر الحرب الروسية على أوكرانيا، مثل بيلا روسيا، كوبا، ومعسكر أكبر منه وهو الغرب السياسي وتتمثل في الولايات المتحدة الأمريكية في شمال الأطلسي وحلفاءها في آسيا، وهي الدول الغنية التي انخرطت في دعم أوكرانيا وعقوبات على روسيا، والمعسكر الأكبر جدًا، وهو باقي دول العالم التي تنتمي إليه آسيا الوسطى، لافتاً إلى أن عدد السكان في المعسكر الثالث مع المعسكر الصغير يمثلون 7 مليار إنسان، في مقابل دول الغرب السياسي الذين يبلغون مليار إنسان. 

وأوضح أن دول العالم الثالث التي تنتمي إليه آسيا الوسطى، معظمهم شعاره أنه لا يدعم الحرب الروسية على أوكرانيا، وغير مستعد للانخراط في حرب الأمريكان على الروس.

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وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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