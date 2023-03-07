بعد الإعلان عن إجراءات جديدة ضد بكين.. هل يزداد التوتر بين أمريكا والصين؟

قالت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها، إن الإجراءات التي من المتوقع أن يتخذها الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد بعد الشركات الصينية سوف تعمق من الفجوة والتوتر بين البلدين، لاسيما وأن العلاقات بين البلدين متوترة بالفعل للعديد من الأسباب.

إجراءات أمريكية جديدة ضد بكين

وقالت الفرنسية: “لقد اقتربت إدارة بايدن من تشديد القواعد على بعض الاستثمارات الخارجية من قبل الشركات الأمريكية، في محاولة للحد من قدرة الصين على الحصول على التقنيات التي يمكن أن تحسن قوتها العسكرية”، وفقًا لمسؤول أمريكي مطلع على المداولات.

وأوضحت أن الأمر التنفيذي الذي سيصدر قريبًا من الرئيس جو بايدن سيحد من الاستثمار الأمريكي في التقنيات المتقدمة التي لها تطبيقات للأمن القومي - مثل القدرات العسكرية من الجيل التالي، التي يمكن أن تساعد الصين على تحسين سرعة ودقة اتخاذ القرارات العسكرية.

ووفقا للفرنسية، فان الإجراء المتوقع هو أحدث جهد من قبل البيت الأبيض لاستهداف القطاعات العسكرية والتكنولوجية في الصين في وقت تزداد فيه العلاقات المشحونة بين أكبر اقتصادين في العالم.

توتر العلاقات بين بكين وواشنطن

وفي أكتوبر، فرضت إدارة بايدن ضوابط على الصادرات للحد من قدرة الصين على الوصول إلى رقائق متقدمة ، والتي تقول إنه يمكن استخدامها لصنع أسلحة، وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ، وتحسين سرعة ودقة لوجستياتها العسكرية.

وأصبحت العلاقة المعقدة متوترة أكثر في الأسابيع الأخيرة بعد أن أسقطت الولايات المتحدة بالون تجسس صيني الشهر الماضي اجتاز البلاد. كما نشرت إدارة بايدن نتائج استخباراتية أمريكية تثير القلق من أن بكين تدرس تزويد روسيا بالأسلحة لحربها المستمرة على أوكرانيا.

وظهرت التوترات مع اختتام كبار الدبلوماسيين من مجموعة العشرين للدول الصناعية والنامية اجتماعا مثيرا للجدل في نيودلهي يوم الخميس دون توافق في الآراء بشأن الحرب الأوكرانية والمخاوف بشأن نفوذ الصين العالمي المتزايد الذي سيطر على معظم المحادثات.

في غضون ذلك، انتقدت الصين الأسبوع الماضي لجنة اختيار مجلس النواب الجديدة للحزب الشيوعي الصيني بعد أن عقدت أول جلسة استماع لها بشأن مواجهة نفوذ بكين. وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماو نينغ أعضاءها "بالتخلي عن تحيزهم الأيديولوجي وعقلية الحرب الباردة الصفرية".

كان مسؤولو الإدارة يتشاورون مع الحلفاء أثناء عملهم على صياغة اللوائح الجديدة بشأن الاستثمار الأمريكي ، وفقًا للمسؤول.