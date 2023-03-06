الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عضو التحالف الوطني: لدينا أكثر من 251 ألف متطوع وهدفنا توزيع 4 ملايين كرتونة غذائية

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قال أحمد موسى، المدير التنفيذي لمؤوسسة صناع الحياة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني يعمل على تجميع المواد الغذائية عن طريق التبرعات منذ شهر كامل لتوزيع ٤ مليون كرتونة غذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً. 

مساعدات التحالف الوطني 

وأكد موسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية " الحياة"، أن التحالف الوطني يمتلك ٢٥١ ألف متطوع في التحالف الوطني، كما أن هذا العدد يزداد بصورة كبيرة عند الإعلان عن المبادرات الحديثة.

"كتف بكتف"

أضاف أن متطوعي التحالف الوطني يكونوا من المحافظات ذاتها التي يتم فيها توزيع الكراتين والمساعدات الغذائية، وهذا خير دليل على اسم مبادرة "كتف بكتف" التي تم إطلاقها مؤخراً.

عضو التحالف الوطني كرتونة غذائية الحياة اليوم الحياة العمل الأهلي التنموي أحمد موسى

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