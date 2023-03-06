الإثنين 06 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسي: هناك موظفون يعرقلون سير العمل بالمؤسسات العامة

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثين، إن هناك موظفين بالمؤسسات العامة يعرقلون سير العمل وفقا لانتماءات سياسية، وفق اذاعة شمس اف ام التونسية. 

 جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، الوضع الأمني العام بالبلاد.

وشدد الرئيس التونسي على ضرورة فرض احترام القانون مع الاحترام الكامل للحقوق والحريات بالرغم من أن الذين كانوا يدّعون الاضطهاد ويتبادلون الشتائم والتهم صاروا اليوم حلفاء بل كانوا حلفاء ويتظاهرون أمام عدسات المصوّرين بأنهم أعداء، كما أكّد مجددا على تفكيك كل شبكات الفساد الذين أفسدوا وخالوا أنفسهم فوق كل مساءلة أو حساب.

وتابع "كشفت مدارج المسرح البلدي أنهم كانوا يتقاسمون الأدوار في باردو في مسرحية وُضعت فصولها على مقاس كل ممثل ممّن لا همّ لهم سوى السلطة والمال والعمالة للخارج'.

الشعب التونسي من حقه يطالب بالمحاسبة 

أكد الرئيس التونسي أن الشعب التونسي من حقه أن يطالب بالمحاسبة، وعلى القضاة ألاّ يتوانوا لحظة واحدة في تطبيق القانون.

ودعا الرئيس التونسي القضاة إلى المساهمة في معركة التحرير الوطني التي تخوضها تونس وألاّ تأخذهم في الحق لومة لائم.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي، الجمعة، مع رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصف الكشو، وفقا لبيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية.

وقال إن "البعض ممّن يتعلّل بالجنون بعد أن تخفّى على الجرائم لمدة سنوات وتستّر عليها يعتبر اليوم نفسه ضحية وآن الأوان أن يحاسبوا عمّا فعلوا، هذا إلى جانب من تآمروا على أمن الدولة الداخلي والخارجي ويدّعون أنهم منقذون ووطنيون في حين أنهم ارتموا في أحضان الخارج وحاولوا ولازالوا يحاولون التنكيل بالشعب، كما تناول اللقاء دور للقضاة في تطبيق القانون على الجميع وعلى قدم المساواة.

الرئيس التونسي تونس سير العمل الانتماءات قيس سعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

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