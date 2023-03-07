الثلاثاء 07 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 7-3-2023 في الأسواق

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

تذبذب في أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 7-3-2023 في الأسواق للمستهلكين بسبب ندرة الأعلاف الحيوانية والتي أثرت على الثروة الداجنة في مصر حيث يعاني صغار المربين من ارتفاع سعر مدخلات الإنتاج وبالتالي تهدد بغلق كافة المزارع الصغيرة مما يؤدي إلى قلة المعروض من الطيور في الأسواق المصرية للمستهلكين.


أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 7-3-2023  في الأسواق

طرحت الحكومة المصرية أكثر من 50 ألف طن من الفراخ البرازيلي في الأسواق المصرية في كافة محافظات الجمهورية، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج واحتياجات سوق المصري خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك وحاجة بعض الأسر المصرية إلى تخزين ما يكفيها من الطيور خلال الشهر الفضيل نظرا لضيق الوقت واستغلال اليوم في العبادة.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 7-3-2023  في الأسواق:-
سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 69 جنيها، فيما تصل إلى المستهلكين من داخل محلات بيع الطيور إلى 80 جنيها للكيلو.

تراجع سعر الذهب جراء ارتفاع الدولار والمخاوف من زيادة أسعار الفائدة

النخالة بـ9900 جنيه والذرة بـ15300.. استقرار أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

 

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 61 جنيه فيما تصل إلى المستهلكين من داخل محلات بيع الطيور إلى 71 جنيها للكيلو.
سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، فيما تصل إلى المستهلكين من داخل محلات بيع الطيور إلى 118 جنيها للكيلو.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 89 جنيها، فيما تصل إلى المستهلكين من داخل محلات بيع الطيور إلى 104 جنيهات للكيلو.
سجل كيلو البط في المزارع للتجار نحو 104 جنيهات فيما تصل إلى المستهلكين من داخل محلات بيع الطيور إلى 120 جنيها للكيلو.

سجل كيلو الأرانب في المزارع للتجار نحو 98 جنيها، فيما تصل إلى المستهلكين من داخل محلات بيع الطيور إلى 104 جنيهات للكيلو.

سجل جوز الحمام في المزارع للتجار نحو 100 جنيه فيما تصل إلى المستهلكين من داخل محلات بيع الطيور إلى 120 جنيها للكيلو.

txt

سعر اليورو اليوم الإثنين 6-3-2023 خلال التعاملات الصباحية

txt

25 % انخفاضًا فى أسعار البقوليات بعد إعلان الحكومة استيراد بدائل برازيلية

 

سجل كيلو الأوراك من داخل محلات بيع الطيور إلى 87 جنيها.

سجل كيلو الدبابيس من داخل محلات بيع الطيور إلى 100 جنيه.

سجل كيلو الأجنحة من داخل محلات بيع الطيور إلى 60 جنيها.

سجل كيلو البانية من داخل محلات بيع الطيور إلى 185 جنيها.
سجل كيلو الكبد والقوانص من داخل محلات بيع الطيور إلى 82 جنيها.

سجل كيلو الهياكل من داخل محلات بيع الطيور إلى 40 جنيها.

سجل كيلو الشيش طاووق من داخل محلات بيع الطيور إلى 176 جنيها.
اقرأ المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن الدواجن الثروة الداجنة الطيور الأعلاف الحيوانية كيلو الفراخ البيضاء كيلو الفراخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

الجشع سيدمر العالم

الأكثر قراءة

بعد الإعلان عن إجراءات جديدة ضد بكين.. هل يزداد التوتر بين أمريكا والصين؟

المشرف على المحتوى الدرامى بـ«المتحدة» يكشف كواليس مهمة عن مسلسل «وبينا معاد»

«كان هدفى تحسين معيشتى».. أحد ضحايا منصة «هوج بول» يكشف التفاصيل

«الشهاده الجامعية بألف جنيه».. اعترافات المتهمين بتزوير أوراق رسمية فى الزاوية الحمراء

«اللهم افتح لنا فتحا مبينًا».. دعاء الفجر اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023

بعد غرق 6 أشخاص.. محافظ أسوان يقرر وقف حركة الملاحة بنهر النيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

اللجنة المصرية العراقية العليا

منى رجب

حادثة مروعة تفتح قضية انتشار الحيوانات التى تهدد أمن المواطنين

عبدالوهاب داود

سهرة مع يحيى خليل

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش