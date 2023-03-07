أسعار الدواجن اليوم فى مصر الثلاثاء 7-3-2023 في الأسواق

تذبذب في أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 7-3-2023 في الأسواق للمستهلكين بسبب ندرة الأعلاف الحيوانية والتي أثرت على الثروة الداجنة في مصر حيث يعاني صغار المربين من ارتفاع سعر مدخلات الإنتاج وبالتالي تهدد بغلق كافة المزارع الصغيرة مما يؤدي إلى قلة المعروض من الطيور في الأسواق المصرية للمستهلكين.



أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 7-3-2023 في الأسواق

طرحت الحكومة المصرية أكثر من 50 ألف طن من الفراخ البرازيلي في الأسواق المصرية في كافة محافظات الجمهورية، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج واحتياجات سوق المصري خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك وحاجة بعض الأسر المصرية إلى تخزين ما يكفيها من الطيور خلال الشهر الفضيل نظرا لضيق الوقت واستغلال اليوم في العبادة.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم في مصر الثلاثاء 7-3-2023 في الأسواق:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 69 جنيها، فيما تصل إلى المستهلكين من داخل محلات بيع الطيور إلى 80 جنيها للكيلو.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 61 جنيه فيما تصل إلى المستهلكين من داخل محلات بيع الطيور إلى 71 جنيها للكيلو.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه، فيما تصل إلى المستهلكين من داخل محلات بيع الطيور إلى 118 جنيها للكيلو.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 89 جنيها، فيما تصل إلى المستهلكين من داخل محلات بيع الطيور إلى 104 جنيهات للكيلو.

سجل كيلو البط في المزارع للتجار نحو 104 جنيهات فيما تصل إلى المستهلكين من داخل محلات بيع الطيور إلى 120 جنيها للكيلو.

سجل كيلو الأرانب في المزارع للتجار نحو 98 جنيها، فيما تصل إلى المستهلكين من داخل محلات بيع الطيور إلى 104 جنيهات للكيلو.

سجل جوز الحمام في المزارع للتجار نحو 100 جنيه فيما تصل إلى المستهلكين من داخل محلات بيع الطيور إلى 120 جنيها للكيلو.

سجل كيلو الأوراك من داخل محلات بيع الطيور إلى 87 جنيها.

سجل كيلو الدبابيس من داخل محلات بيع الطيور إلى 100 جنيه.

سجل كيلو الأجنحة من داخل محلات بيع الطيور إلى 60 جنيها.

سجل كيلو البانية من داخل محلات بيع الطيور إلى 185 جنيها.

سجل كيلو الكبد والقوانص من داخل محلات بيع الطيور إلى 82 جنيها.

سجل كيلو الهياكل من داخل محلات بيع الطيور إلى 40 جنيها.

سجل كيلو الشيش طاووق من داخل محلات بيع الطيور إلى 176 جنيها.

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