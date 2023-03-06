مساعد وزير الداخلية الأسبق: أطالب بتغليظ العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية

توجه اللواء محمود الرشيدي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، بعظيم الشكر والتقدير لرجال الدولة والقائمين على الشبكة الرقمية المصرية على جهودها السريعة مع شكاوى المواطنين ضد الموقع الإلتكروني "هوج بول"، الذي من خلاله تم استغلال أموال المواطنين بحجة الكسب السريع.

الجرائم الإلكترونية

وأكد الرشيدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة" أن الكثير من المواطنين المصريين ليس لديهم الدراية الكاملة بكيفة التعامل مع الرقمنة والبرامج الإلكترونية وهذا الجهل الإلكتروني يعرض الكثير منهم للنصب المعلوماتي والمالي المستمر.

رسائل أعداء الوطن

وأضاف أن الجرائم الرقمية الخاصة باستغلال أموال المواطنين تكون بسبب أمرين لا ثالث لهما وهما أن المواطن يكون غير مدرك للتعامل الرقمي، والأمر الثاني متمثل في الطمع والحب في الكسب السريع.

وذكر أنه يجب على المواطنين التأكد من صحة المواقع الإلكترونية التي يتم التعامل معها حتى لا يكون هناك استغلال خاطيء لأموال وبيانات المواطنين.

وأوضح أن بعض أعداء الوطن يقوموا بتدشين رسائل دعائية غرضها إبعاد المواطنين عن وضع أموالهم بالبنوك واستغلالها في مثل هذه البرامج الرقمية، لذا يجب على الدولة المصرية تغليظ العقوبات الخاصة بالجرائم الإلكترونية.