الإثنين 06 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تغطية مميزة لمهرجان أسوان على «الحياة»

مهرجان أسوان
مهرجان أسوان

قدمت شبكة تليفزيون «الحياة» تغطية خاصة وحصرية على الهواء مباشرة، لحفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة الذى افتتحت فعالياته، مساء أمس، ومن المقرر استمراره حتى الجمعة المقبل ١٠ مارس.

وخلال حفل الافتتاح، أجرت الإعلامية منى المراغى عددًا من اللقاءات مع النجوم والفنانين المشاركين فى المهرجان، على رأسهم نبيلة عبيد، ونجلاء بدر، وياسمين رئيس، وشيرى عادل، إلى جانب محمد عبدالخالق، رئيس الدورة الحالية للمهرجان.

وبدأت «الحياة» التغطية الخاصة بمهرجان أسوان لأفلام المرأة قبل حفل الافتتاح، من خلال حوار مع حسن أبوالعلا، مدير المهرجان، أجرته الإعلامية لبنى عسل، ضمن برنامج «الحياة اليوم». وتواصل القناة التغطية الخاصة والمميزة للمهرجان، وتنقل رسائل يومية من الورش والفعاليات المختلفة، وصولًا إلى حفل الختام، الجمعة المقبل.

وتوصلت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، خلال الأيام الماضية، إلى اتفاق مع إدارة قناة «الحياة»، لتكون الشريك الإعلامى فى الدورة السابعة من المهرجان، الذى يعقد فى الفترة من ٥ إلى ١٠ مارس الجارى، لتكون القناة مسئولة عن التغطية الحصرية لحفلى الافتتاح والختام، إلى جانب التغطية اليومية للفعاليات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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