«صاحبى».. كيف درّب أحمد العوضى الصقر فى مسلسل «ضرب نار»؟

تصدر الفنان أحمد العوضي، محركات البحث الإلكتروني، ومواقع السوشيال ميديا بمجرد طرح البرومو الرسمي لمسلسله الجديد "ضرب نار"، والذي سيخوض به السباق الرمضاني 2023، رفقة الفنانة ياسمين عبد العزيز، للعام الثاني على التوالي.

وظهر الفنان أحمد العوضي، في البرومو التشويقي لمسلسل "ضرب نار"، وهو يستقل دراجة بخارية ويلازمه صقر، والذي قال عنه في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل واحد شبه اللي بيصاحبه، وأنا اخترت الصقر صاحبي.. جابر الكوماندا".

ومن المعروف عن الصقر الذي يلازم الفنان أحمد العوضي، في أحداث مسلسله الجديد "َضرب نار"، في شهر رمضان 2023، أنه طائر شرس للغاية، وليس أمرًا سهلًا أن يتم ترويضه؛ لأنه من الطيور النهارية الجارحة، والتي تتميز بأجنحتها الطويلة والمدببة، بالإضافة إلى سرعتها في الطيران وقوّتها.

طرق تدريب الصقر

وعن الخطوات التي اتبعها الفنان أحمد العوضي لترويض الصقر الذي رافقه في مسلبسل "ضرب نار"، بعد يوم أويومين من تعوّد الصقر على بيئته الجديدة، توضع قطعة صغيرة من اللحم النيء بحجم حبة كرز في يد المدرب مرتديًا القفاز، ويُصدر المدرب صوتًا كإشارة للطائر كنقرة أو صافرة، ثم يُسمح للطائر بعد تنبهه للإشارة بالوقوف على اليد (مرتديًا القفاز) وتناول قطعة اللحم.

يستمر التمرين لمدة 30 دقيقة حتى يشعر الصقر بالارتياح لتناول الطعام أمام مدربه، ثم توضع قطع اللحم على القفاز ويُصدر المدرب الإشارة للطائر وهو على مسافات أبعد عنه مقارنةً بالمرة الأولى، وزيادة هذه المسافة تدريجيًا كلما ازدادت ثقة الطائر بمدرّبه.

يُدرب المدرب طائره على المراوغة، بحيث يربط الطعم ببالون في الهواء الطلق باستخدام حبل طويل بطول لا يقل عن 30 مترا، ويهز الطُعم على بعد نحو 3 إلى 4 م من الصقر، وتمامًا كما فعل أثناء تدريبه في الداخل.

يزيد المدرب مسافة المطاردة تدريجيًا حتى تصل إلى المسافة الكاملة لمنطقة الصيد المطلوبة، كما يجب أن يدعو المدرب الطائر إلى القفاز الخاص به ومكافأته بقطعة صغيرة من اللحم النيء بعد مهاجمته الطعم، وهذه هي الطريقة السليمة التي اتبعها "العوضي" في السيطرة على الصقر حتى لا يجرحه ويظل ملازمه طوّال فترة المسلسل، بمساعدة مدرب الصقر مصطفي نبوي الشهير بـ"نبوي مصر".