الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

بالأعلام والأغاني الوطنية.. شباب جامعة القاهرة يستضيفون ندوة «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

استضافت كلية التجارة بجامعة القاهرة اليوم الإثنين، ندوة مؤسسة “حياة كريمة” لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في إطار المبادرة الرئاسية.

وقيمت الندوة في مدرج 7 بحرم كلية تجارة في جامعة القاهرة في تمام الساعة 12 ظهرًا، وسط حضور كبير لأساتذة وطلاب كلية التجارة بجامعة القاهرة.

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واستقبل الطلاب أعضاء مؤسسة “حياة كريمة” بحفاوة بالغة حاملين أعلام مصر في أيديهم يلوحون بها، ويردون الأغاني الوطنية، ليوجه لهم الدكتور أحمد شعيب، منسق عام مؤسسة “حياة كريمة” في محافظة الجيزة، الشكر على حفاوة الاستقبال.

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وتنظم الندوة تحت رعاية محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد سامي عبدالصديق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال محمد شحاته، عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة.

وتحدث الدكتور محمد شعيب، خلال كلمته،  عن أهمية التطوع ودوره في خدمة الفرد والجماعة، وتأُيره على مستقبل مصر، وكذلك شرح الانجازات والمشروعات التي عملت عليها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مذ انطلاقها وحتى اليوم.

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يأتي ذلك في ظل تنظيم مؤسسة حياة كريمة، للعديد من الندوات في مختلف الجامعات والكلية الخاصة والحكومية، والأهلية، لتوعية طلاب الجامعات بضرورة العمل التطوعي وأهميته في المجتمع تأثيره على تغير الحاضر، وخلق مستقبل يليق بالمصريين جميعًا.

الإنجازات والمشروعات الدكتور احمد شعيب المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمبادرة الرئاسية نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة منسق مؤسسة حياة كريمة مبادرة الرئاسية حياة كريمة مؤسسة حياة كريمة

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