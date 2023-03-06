إزالة وإيقاف 7 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بمراكز المنيا
كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي المخالف دون ترخيص، في ضوء تعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة تكثيف الجهود المبذولة لرصد مختلف حالات التعدي سواء كان ذلك على أرض زراعية أو أملاك دولة أو غيرها من التعديات بلا تهاون مع المخالفين للقانون.
وتمكنت الحملات من رصد وإزالة 7 حالات تعدِ ومخالفات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات والمخالفات ومرتكبيها.
وقال اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان وأجهزتها التنفيذية تمكنت اليوم من رصد حالتى تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة ٢٤ سهم بقرية العوام وعزبة جاد السيد بماقوسه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين واسترداد الأراضى الزراعية لطبيعتها لتوفير المحاصيل الزراعية.
وأضاف رئيس مركز ومدينة المنيا أن قسم التنظيم التابع للوحدة المحلية لقرية دمشير رصد حالة تعدي على أرض زراعية مساحة قيراطين وتمت الإزالة الفورية وتحرير محضر بالواقعة، كما تم رصد حالة تعدي لبناء مخالف للقانون وخارج الحيز العمراني بقرية ادمو التابعة لقرية دمشير وتمت الإزالة الفورية له وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على هيبة الدولة وتنفيذا للقانون.
وأوضح عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أن إبراهيم سمكة رئيس حي غرب ومسئول الجمعية الزراعية وفني التنظيم وإدارة الإزالات الإشغالات تمكن من إزالة حالتين تعدى بالبناء المخالف بشارع المدينة المنورة وحوض الجزار على مساحة قيراط و12 سهم وتم تسليم المكان خالي لفني التنظيم مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأكد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة كثفت من مجهوداتها للتصدى لجميع صور أشكال التعدى بالبناء المخالف، حيث تم تحت إشراف ربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز والمهندسة مريان ميخائيل مديرة الإدارة الهندسية بمغاغة تمكن حى شمال المدينة من رصد حالة تعدى عبارة عن شدة خشبية تمهيدا للبناء خارج الحيز العمرانى تم على الفور إزالة التعديات بالكامل في المهد وحتى سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف في حضور مسؤول التنظيم بالحى ومسؤول حماية الأراضي، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة والمرور الميدانى لرصد جميع حالات التعدى بجميع أشكالها وإزالتها في المهد.