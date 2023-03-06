الإثنين 06 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

جوائز مالية ورحلات عمرة ببرنامج «واحد من الناس» خلال رمضان

عمرو الليثي
عمرو الليثي

يعود برنامج "واحد من الناس" خلال شهر رمضان على شاشة قناة الحياة، مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي والذي يقدم حملة خير لكل الناس من خلال برنامج واحد من الناس طوال شهر رمضان، وحلقات خاصة لتحقيق الأمنيات خلال الشهر الفضيل.

ويجوب فريق العمل بالبرنامج في شوارع ومحافظات مصر كلها يومياً على مدار 30 يوما من أيام رمضان، ويرصد أحلام الناس، ويحققها ليرسم البسمة على وجوه المصريين خلال حلقاته. 

ومفاجأة واحد من الناس "سيارة المفاجأت" والتي تحقق أماني وأحلام الناس يوميا قبل الإفطار، ويتم رسم البسمة على شفاههم من خلال جوائز عينية ومالية كبيرة ورحلات عمرة مجانية.

برنامج واحد من الناس واحد من الناس قناة الحياة الحياة شهر رمضان شاشة قناة الحياة

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