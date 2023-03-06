جوائز مالية ورحلات عمرة ببرنامج «واحد من الناس» خلال رمضان

يعود برنامج "واحد من الناس" خلال شهر رمضان على شاشة قناة الحياة، مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي والذي يقدم حملة خير لكل الناس من خلال برنامج واحد من الناس طوال شهر رمضان، وحلقات خاصة لتحقيق الأمنيات خلال الشهر الفضيل.

ويجوب فريق العمل بالبرنامج في شوارع ومحافظات مصر كلها يومياً على مدار 30 يوما من أيام رمضان، ويرصد أحلام الناس، ويحققها ليرسم البسمة على وجوه المصريين خلال حلقاته.

ومفاجأة واحد من الناس "سيارة المفاجأت" والتي تحقق أماني وأحلام الناس يوميا قبل الإفطار، ويتم رسم البسمة على شفاههم من خلال جوائز عينية ومالية كبيرة ورحلات عمرة مجانية.