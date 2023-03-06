الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قوات الحماية المدنية تبحث عن جثة شاب سقط من أعلى كوبرى زفتى

غريق
غريق

تكثف قوات الإنقاذ النهري بالغربية، من جهودها لانتشال جثة شاب سقط من أعلى الكوبري الفرنساوي الرابط بين مدينتي زفتي، وميت غمر، بدائرة قسم شرطة زفتي التابع لمديرية أمن الغربية.

وتجمع عدد كبير من أسرة وأقارب وأصدقاء المتوفى؛ انتظارًا لانتشال جثمانه من المياه وسط حالة من الحزن التي سيطرت على الجميع.

وكان شاب في العقد الثاني من عمره قد أقدم على التخلص من حياته شابا بإلقاء نفسه بمياه نهر النيل من أعلى الكوبري الفرنساوي الرابط بين مدينتي ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وزفتي بمحافظة الغربية، وجار انتشال الجثمان والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي مدينة زفتي، بإقدام شاب على التخلص من حياته بإلقاء نفسه من أعلى الكوبري الفرنساوي الحديدي الرابط بين مدينتي ميت غمر وزفتى داخل نهر النيل.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وتم الدفع بسيارة إسعاف، وجار انتشال الجثمان وتحويله إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والوقوف على أسباب وظروف وملابسات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

وتم إخطار النيابة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات حول الواقعة وتم الدفع بفريق من الإنقاذ النهري لانتشال الجثة وتمشيط المكان بحثا عن الجثة، ومازالت أعمل البحث جارية عن الشاب، حيث المكان به تيار سريع ومؤدي على قناطر زفتي بقرية دهتورة، والتي من المقرر إغلاق أعين منها وتقليل اندفاع المياه حتى يتم إيقاف الجثة، وعدم مرورها من البوابات حال فشل استخراجها الآن.

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قوات الحماية المدنية تبحث عن جثة شاب سقط من أعلي كوبري زفتي ميت غمر الفرنساوي الإنقاذ النهري التحريات حول الواقعة البحث الجنائي أعلى كوبرى اللواء محمد عمار مدير الكوبرى الفرنساوى

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