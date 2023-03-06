مؤسسات المجتمع المدني تشارك في «كتف في كتف»: «تمثل نموذجا للتكافل»

أعلنت عدد من مؤسسات المجتمع المدني أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي، مشاركتها فى مبادرة “ كتف فى كتف” والتى يطلقها التحالف الوطني باستاد القاهرة الدولي كأكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، لدعم المواطنين في المحافظات استعدادًا لشهررمضان المبارك.

وقالت سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية إن مبادرة التحالف الوطني تمثل نموذجا جديدا للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا خلال الشهر الكريم مشيرة إلى أن مؤسسة أبو العينين التي تفخر بالتعاون مع التحالف وستشارك في هذه المبادرة بتقديم 200 ألف كرتونة غذائية .

وأكدت المؤسسة أهمية هذه المبادرة غير المسبوقة في تاريخ مصر والتي تقدم النموذج المثالي في تكامل جهود المجتمع المدني لخدمة المواطنين في كل أرجاء مصر موجهه كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص كل الحرص على دعم جهود المجتمع المدني باعتباره شريكا في بناء الجمهورية الجديدة وتخفيف العبء عن المواطنيين بسبب الأزمة العالمية.

وأشارت المؤسسة إلى أهمية دعم ثقافة العمل التطوعي الخيري بين جميع المواطنين موجهة الشكر والتقدير لكل المتطوعين الذين يساهمون في إنجاح جهود التحالف الوطني لدعم الأسر الأكثر احتياجا.

يشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر والعالم، من خلال مبادرة "كتف في كتف" لدعم المواطنين في المحافظات، ونقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، من خلال استهداف دعم المواطنين الأكثر احتياجا استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وذكر التحالف أن مبادرة "كتف في كتف" تستهدف توفير 4 مليون صندوق مواد غذائية تصل إلى جميع المحافظات، حتى الحدودية، قبل شهر رمضان المبارك، كما سيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات مؤكدا على كشف مزيد من التفاصيل عن الحدث في ستاد القاهرة الدولي قريبًا.