الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 12 طن ثنر صناعي وملح طعام غير صالحين للاستخدام بالغربية

تموين الغربية
تموين الغربية

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، حملة تموينية موسعة ضمت كلًا من: ناصر مصطفى العفيفى و محمود حسن برغوث وأحمد الحوالة، مفتشى إدارة الرقابة بالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية، لتفقد الحالة التموينية بمدينة طنطا ومركز بسيون. 

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وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع غير مرخص (مصنع بير سلم) يقوم بتصنيع وتعبئة "الثنر الصناعي" وعثر بداخله على منتجات نهائية غير صالحة ومنتهية الصلاحية بكمية وقدرها 7 آلاف لتر ثنر منتهى الصلاحية وغير صالح للاستخدام.

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كما نجحت الحملة في ضبط مطحنة ومصنع تعبئة ملح طعام بدون ترخيص والتحفظ على كمية وقدرها 5 طن على هيئة شكائر ملح مجهولة المصدر.

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ضبط 12 طن ثنر صناعي وملح طعامغير صالحين للإستخدام بالغربية إدارة الرقابة الهيئة العامة للسلع التموينية التموين والتجارة الداخلية التحفظ على المضبوطات دقيق بلدى مدعم بمدينة طنطا

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