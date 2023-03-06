الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة: لا صحة لتغيير اسم سانت كاترين لـ«التجلى الأعظم»

د. مصطفى مدبولي
د. مصطفى مدبولي

نفى مجلس الوزراء ما انتشر من أنباء تزعم إصدار قرار تغيير اسم مدينة سانت كاترين إلى مدينة "التجلي الأعظم".

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان الإثنين، إنه قام بالتواصل مع محافظة جنوب سيناء التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير اسم مدينة "سانت كاترين" إلى مدينة "التجلي الأعظم"، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وشددت على أن اسم مدينة سانت كاترين لم يطرأ عليه أي تغيير، وذلك حفاظًا على هوية المدينة التاريخية والأثرية، وشهرتها العالمية بهذا الاسم، مُشيرةً إلى أن التجلي الأعظم هو مشروع جار تنفيذه بمدينة سانت كاترين، ولا علاقة له باسم المدينة، إنما يستهدف تحويل المدينة إلى مدينة للسياحة الدينية والبيئية مع الحفاظ على الطابع الروحاني والأثري للمكان من خلال حماية هوية المدينة التاريخية وحماية آثارها سواء الدينية أو غيرها، وكذا تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية بها، أثريًا وبيئيًا ودينيًا واستشفائيًا، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعاتوالتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مجلس الوزراء قرار سانت كاترين التجلي الاعظم قرارات

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