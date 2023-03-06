محافظ الغربية يتفقد قرى السنطة لمتابعة انتظام العمل فى القطاعات المختلفة

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل في القطاعات المختلفة داخل قرى المحافظة من خلال جولة تفقدية استمرت لمدة ٦ ساعات داخل قرى كفر كلا الباب، الجعفرية وشبراقاص بمركز السنطة، بحضور الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب.



وشهد محافظ الغربية طابور الصباح بمدرسة كفر كلا الباب الرسمية للغات، في مستهل جولته التفقدية بالقرية، كما تفقد مدرسة أحمد زكريا الدسوقي بمنشأة عبدالله التابعة لقرية كفر كلا الباب، مشيدًا بوعي الطلاب خلال الإذاعة المدرسية بما يتم تنفيذه من مشروعات قومية وخدمية، كما تفقد مركز الشباب، ومركز الرعاية الأولية الذي يضم عيادات الباطنة، النساء والتوليد، الأطفال وتنظيم الأسرة وغيرها من الأقسام، موجهًا وكيل وزارة الصحة بحصر كل الأجهزة الموجودة بمراكز الرعاية الأولية وتصنيفها لإصلاح المعطل منها وتكهين الأجهزة غير القابلة للإصلاح.

كما تفقد المحافظ في قرية كفر كلا الباب، محطة رفع الصرف الصحي والتي تعمل بطاقة 400 لتر/ ثانية وتخدم قرى كفر كلا الباب وتوابعها إلى جانب تفقد محطة المعالجة الصرف الصحي بالسنطة والتي تعمل بطاقة تصميمية 20000 م3/ يوم وتخدم مدينة السنطة وبعض القرى المجاورة (مسهلة، المنشأة الكبرى، كفر كلا الباب، الباذنجنية، الكرما، الرجابية والمنشأة الجديدة).

وتابع محافظ الغربية جولته بتفقد قرية الجعفرية، حيث تفقد مدرسة الوحدة بالقرية كما تفقد مركز الشباب والوحدة الصحية، موجهًا مدير مديرية الصحة بميكنة كل بيانات الحالات المترددة على وحدات تنظيم الأسرة لسهولة متابعتها بكل مراكز الرعاية الأولية بالمحافظة، واختتمت الجولة في القرية بتفقد محطة مياه الشرب بالقرية والتي تعمل طاقة 2400 م3/ يوميًا وتخدم قريتي الجعفرية وتطاي وتوابعهما.

واختتمت الجولة في قرية شبراقاص، حيث تفقد رحمي مكتب التموين واستمع إلى المواطنين عن مدى رضاهم للخدمات التي يقدمها المركز والتي يصل عددها إلى 14 خدمة تقدم بشكل مميكن لأهالي القرية والقرى المجاورة، كما تفقد مركز شباب القرية والوحدة الصحية إلى جانب تفقد محطة رفع الصرف الصحي ٦ ومحطة مياه المرشحة والتي تعمل بطاقة 1000 لتر/ ثانية لخدمة 60% من مركز ومدينة السنطة.

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