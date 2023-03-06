الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمعارض أهلا رمضان فى الشرقية

معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة عن السوق بمعارض"أهلا رمضان"بالمنافذ الثابتة لتخفيف العبء والمعاناة على كاهل المواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على المعارض والمنافذ الثابتة المقامة بنطاق المحافظة للتأكد من توافر السلع الغذائية والاستهلاكية بالأسعار المعلنة والمخفضة عن الأسواق الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، توجه رئيسا مركزي فاقوس- منيا القمح للمرور على معارض أهلاً رمضان لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستهلاكية وعرضها بأسعار مخفضة لسد احتياجات الجمهور والتأكد من تواجد التسعيرة على كل منتج معروض للبيع للمواطنين لمحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار.

احتياجات المواطن احتياجات المواطنين اهلا رمضان ارتفاع الأسعار استهلاكي

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