لأول مرة فى رمضان.. 35 موفدًا من الأوقاف إلى ألمانيا وكندا وأمريكا

أعلنت وزارة الأوقاف أنه بلغ عدد موفديها إلى دول: ألمانيا، وكندا، وأمريكا، لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام 1444هـ 2023م (35) موفدًا لأول مرة في تاريخ الإيفاد.

وذلك على النحو التالي:

أولًا: الموفدون إلى دولة ألمانيا وعددهم (17)، وهم:

م الاسم المديرية

1. طه إبراهيم محمد محجوب المنيا

2. أحمد فوزي عبدالعزيز الدماطي البحيرة

3. أشرف خيري محمد عبدالعال الجغاوي البحيرة

4. عبدالرءوف السيد أحمد يوسف قنا

5. محمود صلاح محمد عبدالباقي الجيزة

6. محمد نحمده حسين إبراهيم محمد الجمال الدقهلية

7. محمود أحمد محمد إبراهيم الجيزة

8. محمد لطفي نجاتي الحمار الشرقية

9. عزت السيد محمد على راشد الشرقية

10. أحمد رجب عبده خليفة البحيرة

11. إبراهيم سيد عبدالوهاب الديوان

12. إبراهيم محمد محيي الدين إبراهيم البحيرة

13. رزق رجب عبدالموجود عبدالحافظ بني سويف

14. محمود حسن محمد علي قنا

15. مصطفى سيد مصطفى عبدالوهاب بني سويف

16. نادي فوزي علي سعداوي القاهرة

17. محمد عبدالحميد عبدالرازق حويزي الغربية

ثانيًا: الموفدون إلى دولة كندا وعددهم (9)، وهم:

م الاسم المديرية

1. بركات محمد أحمد جاد الشرقية

2. أيمن محمد فتح الله البرعي الإسكندرية

3. إبراهيم مسعد عبدالحميد بلتاجي القاهرة

4. إيهاب محمود يوسف الجعيدي الإسكندرية

5. يوسف قاسم يوسف محمد حلاوة القليوبية

6. إبراهيم السيد إبراهيم المتولي الدقهلية

7. عزت محمود صبري عوض رزق الدقهلية

8. خالد إبراهيم محمد إبراهيم الإسكندرية

9. رمضان عبدالله موسى محمد موسى الشرقية

ثالثًا: الموفدون إلى دولة أمريكا وعددهم (9)، وهم:

م الاسم المديرية

1. مصطفى رشاد السيد مصطفى الإسماعيلية

2. يحيى إسماعيل فتح الله عرفة البحيرة

3. سراج الدين محمد سليمان بدوي القاهرة

4. كامل محمد جاب الله السيد القاهرة

5. فتحي عبدالمنعم عبدالسميع عبدالمقصود الجيزة

6. إبراهيم محمد محمد سلمان المنوفية

7. إبراهيم جمال إبراهيم سليمان القاهرة

8. محمد شعبان سليمان أبوعيطة القليوبية

9. أحمد يونس أحمد عبدالغني القاهرة