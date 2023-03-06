إحالة أوراق 4 متهمين للمفتى بقضية «خلية المنيا الإرهابية» والنطق بالحكم 8 مايو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الإثنين، إحالة 4 متهمين لفضيلة المفتي من 10 متهمين، بينهم 6 سيدات في "خلية المنيا الإرهابية" والنطق بالحكم 8 مايو .

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول عزت محمد تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.