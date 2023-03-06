الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية الجديدة لـ 21 منطقة

أيمن مختار محافظ
أيمن مختار محافظ الدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين، المخططات التفصيلية الجديدة لعدد 21 منطقة بنطاق شرق وغرب المنصورة والمخطط التفصيلي لمدينة محلة الدمنه والمخطط التفصلي لمدينة المنزلة ويعتمد 36 مخطط تفصيلي جديد لعدد من القري بمراكز المحافظة ليصل اجمالي ما تم اعتماده من مخططات إستراتيجية وتفصيلية على مستوى المحافظة إلى 545 مخططا جديدا ومعدلا منذ بداية عام 2020 وحتى الان،وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع  ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية. 

 وأضاف "مختار" انه تم البدء في دراسة تحديث الاحوزة العمرانية لقري محافظة الدقهلية مع كافة الجهات المختصة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.

وثمن محافظ الدقهلية جهود الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والجهات المعاونة في تحقيق الانجاز المتميز في هذا المجال خلال الفترة الماضية وحتي الان.
 
ومن ناحيتها، قالت سماح المحمدى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة إن المخططات التفصيلية  التي تم اعتمادها اليوم بنطاق أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة تخص تلك المناطق التي لم يكن لها مخططات تفصيلية من قبل.

وأضافت أن القرى التي تم اعتماد المخططات التفصيلية لها بمراكز المحافظة تشمل قري مركز السنبلاوين وهي السرسي والرمزية وشبرا سندي والفتح ومنشأة رضا وابو القراميط، وبرقين وطماي الزهايرة والوحدة العربية وبنطاق مركز تمي الامديد تشمل قري الربع والكمال وبمركز نبروه،  قرية نشا وبمركز المنصورة،  قري شها وبرق العز وجديدة الهالة وميت خيرون وسلنت وميت الصارم وسلامون القماش، ومميت مزاح وبمركز المنزلة،  قرية الجمامله وبمركز المطريو، قرية العصافرة،  وبمركز اجا،  قري البهو فريك وشبرا البهو وقرموط البهو ونوسا الغيط وعزب العرب وتلبنت والدير وشنيسه ومنشأة عبد النبي وبرج النور الحمص وبقطارس وكفر ديرب بقطارس، وديرب بقطارس ومنشاة الأخوة. 

وأضافت سماح المحمدي أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لانهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الاقليمي بطنطا والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع الأجهزة المختصة.

خلال اعتماد محافظ الدقهلية المخططات التفصيلية الجديدة لـ 21 منطقة

Screenshot_20230306-161514
Screenshot_20230306-161514
IMG-20230306-WA0096
IMG-20230306-WA0096
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية المخططات التفصيلية المنصورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

الإثنين.. افتتاح الدورة 66 من اجتماع اللجنة الدولية لمكافحة المخدرات

الحكومة: لا صحة لتغيير اسم سانت كاترين لـ«التجلى الأعظم»

شجون على إسماعيل لـ«الدستور»: والدى جزء لا يتجزأ من فرقة رضا الشعبية

لأول مرة بالمتحف الكبير.. تفاصيل النسخة العاشرة لـ«قمة رايزاب 2023»

تركيا تستدعى سفير أمريكا بسبب زيارة عسكرية لسوريا

مفوض أممى يطالب دول العالم بإجراءات ملموسة لإنهاء التمييز العنصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش