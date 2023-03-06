محافظ الدقهلية يعتمد المخططات التفصيلية الجديدة لـ 21 منطقة

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين، المخططات التفصيلية الجديدة لعدد 21 منطقة بنطاق شرق وغرب المنصورة والمخطط التفصيلي لمدينة محلة الدمنه والمخطط التفصلي لمدينة المنزلة ويعتمد 36 مخطط تفصيلي جديد لعدد من القري بمراكز المحافظة ليصل اجمالي ما تم اعتماده من مخططات إستراتيجية وتفصيلية على مستوى المحافظة إلى 545 مخططا جديدا ومعدلا منذ بداية عام 2020 وحتى الان،وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية.

وأضاف "مختار" انه تم البدء في دراسة تحديث الاحوزة العمرانية لقري محافظة الدقهلية مع كافة الجهات المختصة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.

وثمن محافظ الدقهلية جهود الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والجهات المعاونة في تحقيق الانجاز المتميز في هذا المجال خلال الفترة الماضية وحتي الان.



ومن ناحيتها، قالت سماح المحمدى مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة إن المخططات التفصيلية التي تم اعتمادها اليوم بنطاق أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة تخص تلك المناطق التي لم يكن لها مخططات تفصيلية من قبل.

وأضافت أن القرى التي تم اعتماد المخططات التفصيلية لها بمراكز المحافظة تشمل قري مركز السنبلاوين وهي السرسي والرمزية وشبرا سندي والفتح ومنشأة رضا وابو القراميط، وبرقين وطماي الزهايرة والوحدة العربية وبنطاق مركز تمي الامديد تشمل قري الربع والكمال وبمركز نبروه، قرية نشا وبمركز المنصورة، قري شها وبرق العز وجديدة الهالة وميت خيرون وسلنت وميت الصارم وسلامون القماش، ومميت مزاح وبمركز المنزلة، قرية الجمامله وبمركز المطريو، قرية العصافرة، وبمركز اجا، قري البهو فريك وشبرا البهو وقرموط البهو ونوسا الغيط وعزب العرب وتلبنت والدير وشنيسه ومنشأة عبد النبي وبرج النور الحمص وبقطارس وكفر ديرب بقطارس، وديرب بقطارس ومنشاة الأخوة.

وأضافت سماح المحمدي أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لانهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الاقليمي بطنطا والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجميع الأجهزة المختصة.

خلال اعتماد محافظ الدقهلية المخططات التفصيلية الجديدة لـ 21 منطقة

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