الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق التهم سيارة ربع نقل محملة بالأقطان فى أسيوط

ارشيفية
ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، على حريق هائل شب في سيارة ربع نقل محملة بالأقطان بحي شرق أسيوط، دون وقوع خسائر بشرية في الأرواح.

 البداية بتلقي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم ثان أسيوط يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في سيارة ربع نقل بشارع عزت جلال.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء وضباط المباحث والمرور والأجهزة التنفيذية، والعميد محمد عبدالعزيز، وكيل إدارة مرور أسيوط، وتبين اندلاع حريق في سيارة ربع نقل محملة بالأقطان أثناء السير بشارع عزت جلال بحي شرق أسيوط، بسبب مأس كهربائي بأسلاك الشوارع، نتيجة ارتفاع حمولة السيارة مما أدي إلي اندلاع الحريق وتفحم السيارة.

 وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق قبل امتداده إلي العمارات السكنية، وتحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

قوات الحماية المدنية محافظة أسيوط السيطرة حريق هائل سيارة الأقطان خسائر بشرية حي شرق أسيوط

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