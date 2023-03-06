الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القديسين الشهداء بعمورية

تحتفل الكنيسة البيزنطية برئاسة المطران جان ماري شامي بذكرى القدّيسين الشهداء الاثنين والأربعين الذين في عموريّة، و كان هؤلاء من كبار قواد الجيش البيزنطي في عهد الإمبراطور ثاوفيلوس، واستشهدوا في مثل هذا اليوم من سنة 848.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: "بهذا نعرف أنّنا في الله: إذا كنّا كاملين فيه". لق أراد القدّيس يوحنّا أن يقول هنا: كاملين في المحبّة. ما هو كمال المحبّة؟ هو أن نحبّ أعدائنا وأن نحبّهم إلى حدّ أن يصبحوا إخوة لنا. فعلاً، لا يجب أن تكون محبّتنا بحسب الجسد. أحبب أعداءك متمنّيًا بأن يصبحوا أخوة لك؛ أحبب أعداءك بالطريقة الّتي تدعوهم أن يدخلوا في شراكة معك.

هكذا أحبَّ فعلاً ذاك الّذي قال وهو معلّقٌ على الصليب: "يا أَبَتِ اغفِرْ لَهم، لِأَنَّهُم لا يَعلَمونَ ما يَفعَلون". لقد أراد أن ينتزعهم من الموت الأبديّ بصلاة مليئة بالرحمة وبقوّة خارقة. لقد آمن عددٌ منهم ، وقد غُفرت لهم خطيئةُ سَكبِ دم الرّب يسوع المسيح. لقد سكبوا هذا الدّم بشراسة مطلقة، ثم عادوا فشربوه فيما بعد عندما آمنوا به. "بهذا نعرف أنّنا فيه: إذا كنّا كاملين فيه". إنّ الرّب يدعونا لهذا الكمال من محبّة الأعداء عندما قال: "كونوا أَنتُم كامِلين، كَما أَنَّ أَباكُمُ ٱلسَّماوِيَّ كامِل".