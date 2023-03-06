الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

التشكيل.. «كريستو» أساسيًا مع تونس أمام السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا للشباب

مباراة تونس والكونغو
مباراة تونس والكونغو

أعلن عادل السليمي، المدير الفني لمنتخب تونس للشباب، عن تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة أمام نظيره السنغالي، في الرابعة عصرًا، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا لعام 2023، المقامة حاليًا بمصر.

ويتواجد محمد الضاوي «كريستو»، نجم الأهلي، في التشكيل الأساسي لمنتخب «نسور قرطاج»، ليقود الهجوم إلى جانب كل من جبريل عثمان، وشيم الجبالي.

وجاء تشكيل منتخب تونس في لقاء الليلة:

حراسة المرمى: رائد قزاح

الدفاع: ريان نصراوي، أمين كشيش، على السعودي، محمود غربال، زين الدين ساسي

خط الوسط: محمد وائل الدربالي - غيث الوهابي

الهجوم: محمد الضاوي - جبريل عثمان - شيم الجبالي

وسيدير مباراة تونس والسنغال، طاقم تحكيم بقيادة الصومالي عمر عبد القادر أرتان، سيدير مباراة تونس والسنغال، بمعاونة كل من ديمبياياينا أندريا تياناريفيلو من مدغشقر وجوناتان أهونتو كوفي من توجو، والحكم الرابع محمد ديراناه جاداه من جيبوتي.

وسيدير المصري محمود عاشور، تقنية حكم الفيديو المساعد، ويساعده دانيال نيي لاري من غانا.

وكان منتخب تونس، قد تأهل إلى الدور نصف النهائي، عقب تغلبه على منتخب الكونغو، في ربع النهائي، بنتيجة 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما، بينما تأهل المنتخب السنغالي، بعد الفوز على بنين، بهدف دون رد.

عادل السليمي منتخب تونس للشباب كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عام تونس السنغال

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