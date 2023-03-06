عبد المنعم السيد: استثمارات الدولة بقطاع البتروكيماويات تخطت الـ18 مليار دولار

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع البتروكيماويات، وحجم الاستثمار بهذا القطاع بلغت نحو 18 مليار دولار خلال السنوات الماضية.

وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، تعقيباً علي توقعات وكالة "فيتش" بقيادة مصر لنمو قطاع البتروكيماويات في أفريقيا على المدى المتوسط، مؤكدًا أن إنتاج مصر من قطاع البتروكيماويات بدأ يتزايد بشكل كبير، وكان الهدف من الاهتمام بهذا القطاع أن تكون هناك زيادة حقيقية في القيمة المضافة لاستخدام الغاز الطبيعي، واستخدام مشتقات البترول في مصر.

وأوضح، أن الإنتاج الحالي من هذا القطاع يصل لـ 4.5 مليار من البتروكيماويات وسوف تزداد خلال الفترة القادمة، وهذا يؤكد قدرة الدولة المصرية على زيادة في عملية التصدير من هذا القطاع بأكثر من 50% من الإنتاج، معتبرًا أن هذا القطاع أحد الموارد الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لزيادة حجم الصادرات المصرية.

وتوقعت وكالة "فيتش" أن تقود مصر النمو في قطاع البتروكيماويات في إفريقيا على المدى المتوسط مع تطوير مجمعات جديدة تستخدم موارد الغاز الطبيعي الكبيرة في البلاد، مشيرة إلى أن القطاع سيكون حاسمًا في معالجة سلاسل التوريد الضعيفة في قطاع التصنيع، والذي شهد ارتفاعًا سريعًا في واردات السلع الوسيطة منذ تعويم العملة في عام 2016.

وأوضح التقرير، أن تحسين المعروض من بدائل الواردات يعد خطوة ضرورية لإعادة التوازن إلى الحساب الجاري لمصر على المدى الطويل.

وأفاد التقرير بأنه تم التخطيط لعدد من المشروعات في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك للاستفادة من المركز الفريد للبلاد في طرق التجارة العالمية لتطوير الصناعات التي تُحَسِّن الاكتفاء الذاتي الوطني، وتطوير القاعدة الصناعية للبلاد وتوفير عائدات التصدير.

وأشار التقرير، إلى أن الوكالة نوهت بأن شركة (TCI Sanmar Chemicals)، وهي شركة تابعة بنسبة 100٪ لمجموعة (India’s Sanmar Group)، تخطط لاستثمار 15 مليون دولار بمصر في عام 2023، لتوسيع طاقتها الإنتاجية لكلوريد الكالسيوم وكلوريد الفينيل من خلال تنفيذ 4 خطوط إنتاج جديدة بطاقة إجمالية تبلغ 225 ألف طن سنويًا.

وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو إنتاج كلوريد الفينيل إلى 350 ألف طن سنويًا في مارس 2023، مقارنة بنحو 245 ألف طن في عام 2021 بطاقة إنتاجية كاملة تبلغ 400 ألف طن سنويًا، كما أنه من المتوقع أن يتم الوصول إليها بنهاية عام 2023.