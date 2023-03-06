المشدد 6 سنوات لربة منزل وعاملين بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الإثنين، بمعاقبة ربة منزل وعاملين، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بالاتجار فى الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين والهيروين بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم ثانى سوهاج عن اتجار المتهمين فى الشابو المخدر وجوهر الميثامفيتامين والهيروين وترويجه على عملائهم من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وتم القبض على المتهمين وبحوزتهم 47 كيس شابو كانت معدة للبيع و31 كيس هيروين، وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة.