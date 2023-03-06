وزير الدفاع الروسي يتفقد أعمال إعادة الإعمار في ماريوبول

أعلن الجيش الروسي زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو منطقة "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا لتفقد أعمال إعادة الإعمار في ماريوبول في منطقة دونباس.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الروسي السبت إجراء عملية تفتيش بقيادة شويغو في "مركز قيادة" على الجبهة في شرق أوكرانيا، في حين تشتد المعركة للسيطرة على مدينة باخموت.

سر الزيارة

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور سمير أيوب، الكاتب والباحث السياسي، أن السب في زيارة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو لمدينة ماريوبول، هو التصعيد الحالي بين روسيا وأوكرانيا، موضحاًَ أن التصعيد على جبهات القتال يدفع القادة العسكريين للحضور من أجل رفع معنويات الجنود وبحث الخطط المستقبلية معهم بشأن العملية العسكرية، كما طلب قادة الجبهات آخر تطورات العمليات، للوقوف على مدى جاهزية القوات واستعداداتها لمواصلة التقدم.

وأشار الباحث السياسي، إلى أن وصول شويجو، جاء بعد فرض الجيش الروسي سيطرته على مناطق واسعة وكان آخرها مدينة "أدونيس"، كما أن زيارته "ماريوبول" يعطي دفعة معنوية لسكان المدينة والقوات المدافعة عنها، خصوصًا أنها مع بداية العملية العسكرية شهدت دمارًا كبيرًا، وروسيا تواصل العمل من أجل تقديم الخدمات لسكان هذه المنطقة وتوفير المستلزمات التي يحتاجون إليها.

إسقاط 15 طائرة للجيش الروسي

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يورى إحنات، إسقاط قوات الدفاع الجوى الأوكرانية 13 من أصل 15 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد كاميكازى" أطلقها الجيش الروسى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال إحنات فى تصريحات تلفزيونية، اليوم، إن "طائرات شاهد -131 كاميكازي" انطلقت من الاتجاه الشمالى، وتم إطلاق 15 طائرة مسيرة من هذا النوع، ودمرت قوات الدفاع الجوي 13 منها بأسلحة مختلفة.

زيارة وزير الدفاع الروسي الـ دونباس

وتفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الأعمال التي يقوم بها المجمع العسكري التابع للدفاع الروسية لإعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية في الدونباس.

كما تفقد شويجو، سير العمل بمرافق أخرى ومن بينها مجمع حديث للوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية وحي سكني جديد يضم 6 مبان ومدرسة ورياض أطفال، إضافة إلى أعمال أطول قناة مائية تربط مقاطعة روستوف وجمهورية دونيتسك الشعبية.