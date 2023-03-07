الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مطران شبرا الخيمة يحتفل بنهضة البابا كيرلس السادس ويحاضر عن حياة التسليم

الانبا مرقس
الانبا مرقس

حل نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، ضيفا على نهضة القديس البابا كيرلس السادس، والتي نظمتها مطرانية شبرا الخيمة، في كنيسة البابا كيرلس السادس والارشذياكون حبيب جرجس.

وألقى الأنبا مرقس عظة على مسامع الأقباط المشاركين بالحضور محاضرة تحت شعار "حياة التسليم"، بينما تمم مراسم وطقوس القداس الإلهي آباء كنيسة البابا كيرلس السادس والأرشذياكون حبيب جرجس.

واحتفل دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بالجبل الغربي (الدير الأبيض) بسوهاج، برهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بالدير بعد اجتيازهم فترة الاختبار الرهباني المقررة.

صلى صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها، إلى جانب نيافة الأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس الدير، أصحاب النيافة الأنبا بسادة مطران إخميم وساقلت، والأنبا يوأنس أسقف أسيوط، والأنبا متاؤوس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا ثاوفيلوس أسقف منفلوط، والأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة. كما شارك في الصلوات مجمع رهبان الدير، ودير القديسين الأنبا بيجول والأنبا بيشاي (الدير الأحمر) بسوهاج.

الراهبان الجديدان هما:

- الراهب فام الشنودي

- الراهب أبادير الشنودي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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