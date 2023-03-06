الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

للأم والجدة.. أفكار هدايا عيد الام 2023

عيد الام
عيد الام

يحتفل المصريون بيوم عيد الأم نهاية الشهر الجاري، ويقدم فيه الأبناء الهدايا إلى أمهاتهم وجداتهم ، لذا يسعون إلى البحث عن أفكار هدايا عيد الام جديدة وتكون الأمهات في حاجة إليها، ومع زيادة معدلات البحث عن أفكار هدايا عيد الام 2023 تعرض الدستور بعض الأفكار الجديدة لهدايا عيد الأم 2023. 

 

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أفكار هدايا عيد الام 

مع سعى الكثير من الأبناء لتقديم هدايا عيد الام من الاجهزة المنزلية التي تحتاج إليها المنزل إلا انه من الأفضل أنه تكون هدايا عيد الام للاستخدام الشخصي للأم  فقط، ومنها العطور فلا توجد امراة لا تحب العطور، أو مجموعة من الكريمات أو شموع ذات رائحة زكية، أو حتى صندوق جميل يضم كل ذلك. كما يمكن إهداؤها عبوة عطر خاصة تحمل اسمها أيضاً.

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المجهورات من هدايا عيد الام المميزة فيمكن تقديم لها سوار  سواء من الذهب أو  الفضة أو الاكسسوار التقليدي وهي هدية مميزة يمكن للأم أن ترتديها طوال الوقت . 

ويمكن أيضًا عمل ألبوم أنيق يضم جميع الصور المفضلة لك ولوالدتك، بدءاً من صور زفافها، أو رحلات سفر قامت بها، وصور لك في مرحلة الطفولة وغيرها من صور للأيام العادية .

 ويمكن تقديم صندوق جميل يتضمن مجموعة من المأكولات والأطعمة اللذيذة والشهية والمفيدة سواء  زجاجة من زيت الزيتون الطبيعي، وعلبة من التمور الشهية، وعبوات تتضمن مكسّرات متنوعة وعلبة شوكولاتة . 

ويمكن أيضا حجز يوم للأم لقضاء وقت ممتع في مركز صحي أو سبا للاسترخاء والاستجمام سوياً.

الاحتفال بعيد الأم 

الاحتفال بعيد الام ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، تحتفل به بعض الدول لتكريم الأمهات، وترجع الاحتفال بعيد الام في مصر للكاتب الصحفي على أمين، مؤسس جريدة أخبار اليوم، حيث طرح في مقال له فكرة الاحتفال بعيد الأم، قائلا: "لماذا لا نتفق على يوم في أيام السنة نطلق عليه "يوم الأم"، ونجعله عيدا قوميا في بلادنا وبلاد الشرق، ولاقى المقال إعجاب الكثيرين من القراء، واستجاب الكثير من القراء لهذه الدعوة، ومنها تم اختيار يوم 21 مارس أول أيام فصل الربيع، ليصبح رمزا للجمال وتفتح الزهور وللعطاء والحياة، وكان أول احتفال بعيد الأم في مصر عام 1956.

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