الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسلات رمضان 2023.. محمد رمضان يصور «جعفر العمدة» فى وسط البلد

العمدة
العمدة

يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الجديد «جعفر العمدة» بمنطقة وسط البلد ليخوض به السباق الرمضاني المقبل، والمقرر عرضه على شاشة dmc.

وشارك «رمضان» مقطع فيديو له عبر فيس بوك أثناء تصوير أحد المشاهد فجر اليوم بمنطقة وسط البلد، وسط تهاتف جماهيري باسمه وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معه بشخصية «جعفر العمدة».

https://fb.watch/j5AeYDW9zl/ 

 

مسلسل "جعفر العمدة" يعرض حصرياً على قناة DMC في شهر رمضان المقبل، وطرح القائمون على العمل 3 بروموهات دعائية خلال اليومين الماضيين، وكشفت هذه البروموهات عن ملامح المسلسل أبرزها اختطاف ابن محمد رمضان كما كشفت عن عائلة جعفر العمدة من والدته وزوجاته وكذلك أشقائه وأقاربه الذين يعيشون في نفس الحارة.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنه، عماد صفوت، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت التي تكشفها الأحداث.

3 سيدات ابن محمد رمضان DMC النهر أليف الفنان محمد رمضان

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