تقرير: شك بين أنشيلوتي وريال مدريد بسبب عرض البرازيل واختيارات اللاعبين

كشفت تقارير صحفية عن موقف تشكك كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في موقف إدارة النادي من رغبته في الاستمرار مع النادي حتى الاعتزال.

وتولى أنشيلوتي تدريب فريق ريال مدريد للمرة الثانية في مسيرته في صيف عام 2021 ومرتبط مع الفريق بعقد حتى صيف 2024، وأثارت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تقدم بعرض لتولي أنشيلوتي تدريب المنتخب البرازيلي خلفًا للمدير الفني السابق، تيتي، الذي رحل عقب انتهاء مشاركة السامبا في بطولة كأس العالم، قطر 2022.

ووفقًا لما ذكرته شبكة ريليفو الإسبانية، فإن أنشيلوتي اندهش من موقف إدارة نادي ريال مدريد من عرض البرازيل، وعدم رفضهم العرض مباشرة، إذ لم تمانع إدارة النادي في التفكير بالعرض، وهو ما جعل أنشيلوتي يعيد التفكير في الكثير من الأشياء المتعلقة بعلاقته بالنادي.

كما ذكرت الشبكة أن هناك قرارات فنية لأنشيلوتي أثارت القلق داخل إدارة ريال مدريد، على سبيل المثال إصراره على الدفع بكامافينجا في مركز الظهير الأيسر، وهو المركز الذي لا يحب النادي أن يلعب فيه، خاصة بعدما كان متاحًا للنادي التعاقد مع فران جارسيا في الشتاء الماضي، وقرر المدرب تأجيل الصفقة للصيف المقبل.

كما أكدت الشبكة أن اختيارات أنشيلوتي في خط الدفاع وقلة الاعتماد على ناتشو، وكذلك اللعب بلوكاس فاسكيز، الجناح في مركز الظهير الأيمن وكذلك الدفع بكامافينجا، لاعب وسط الملعب في مركز الظهير الأيسر، وكذلك روديجير "غير المنتظم" في قلب الدفاع، أثار القلق في غرفة خلع الملابس، وذلك بالإضافة إلى تذبذب مشاركات داني سيبايوس رغم تقديمه أداءً جيدًا في المباريات التي شارك بها.



أشارت الشبكة إلى أن تحول ماركو أسنسيو من لاعب مهم لأنشيلوتي، ولعبه دورًا في بقائه مع الفريق في الصيف الماضي إلى تركه بشكل غير مسبوق في مباراتين احتاج للتسجيل فيهما ضد برشلونة وريال بيتيس، لمنح دقائق لألفارو رودريجز، لاعب الشباب.