الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل الاهلى المتوقع أمام المقاولون العرب فى الدورى وموعد المباراة

تشكيل الاهلى المتوقع
تشكيل الاهلى المتوقع امام المقاولون العرب

تنتظر الاهلى مواجهة قوية أمام المقاولون العرب بالدورى الممتاز المصرى، فى ظل الإصابات العديدة التى تضرب صفوف المارد الأحمر فى الأونة الأخيرة، والتى يأتى على رأسها، حسين الشحات ومحمود متولى وخالد عبدالفتاح وعمرو السولية.

ويسعى الاهلى للعودة لدائرة الإنتصارات المحلية والتى توقفت فى الجولة الماضية بالتعادل الايجابى مع الداخلية بهدف لكل فريق.

ترتيب جدول الدورى المصرى قبل مواجهة الاهلى والمقاولون العرب

  1. الاهلى برصيد 41 نقطة من 17 مباراة
  2. بيراميدز برصيد 39 نقطة من 20 مباراة
  3. فيوتشر برصيد 39 نقطة من 20 مباراة
  4. الاتحاد السكندرى برصيد 36 نقطة من 20 مباراة
  5. الزمالك برصيد 33 نقطة من 19 مباراة
  6. المقاولون العرب برصيد 32 نقطة من 19 مباراة.

ترتيب مجموعة الأهلى الإفريقية 2023 وموعد مباراة صن داونز الحاسمة

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موعد مباراة الاهلى والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

موعد مباراة الاهلي والمقاولون القادمة فى الخامسة مساء غدًا الثلاثاء فى المباراة المؤجلة من الاسبوع السابع عشر بمسابقة الدورى المصرى، وذلك على ستاد الاهلى وى السلام.

وتنقل قناة اون تايم سبورتس اتش دى المباراة، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

تشكيل الاهلى المتوقع أمام المقاولون العرب بالدورى المصرى

استقر مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادى الاهلى على التشكيل الذى سيعتمد عليه فى مباراة المقاولون العرب فى الدورى، حيث قرر المدير الفنى إجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق للاصابات العديدة فى الفريق، بالإضافة لرغبته فى منح عدد من اللاعبين راحة فى ظل ارتباط الفريق بمباراة حاسمة وقوية أمام صن داونز الجنوب افريقى يوم السبت القادم فى الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دورى ابطال افريقيا.

تشكيل الاهلى المتوقع أمام المقاولون العرب

محمد الشناوي في حراسة المرمي

 ومحمد اشرف وياسرإبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني في الدفاع

حمدي فتحي ومروان عطية وأحمد قندوسي فى وسط الملعب

 طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو محمد شريف فى الهجوم.

موعد سفر الاهلى لجنوب افريقيا لمواجهة صن داونز الحاسمة

استقر الجهاز الفنى للاهلى على السفر لجنوب افريقيا يوم الاربعاء القادم، استعدادًا لمواجهة صن داونز فى الثالثة من عصر السبت القادم فى برويتوريا فى مباراة الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

تشكيل الاهلى المتوقع أمام المقاولون العرب موعد مباراة الاهلى والمقاولون ترتيب جدول الدورى المصرى مواجهة الاهلى والمقاولون العرب موعد سفر الاهلى لجنوب افريقيا موعد مباراة الاهلي والمقاولون القادمة

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