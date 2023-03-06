تحريات ومعاينة لكشف ملابسات إصابة 3 في حريق شقة بحدائق الأهرام

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة سكنية اشتعل بها حريق في حدائق الأهرام، أسفر عن إصابة 3، لتحديد الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياتها، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال المصابين، لكشف سبب اشتعال النيران.



وأشار التقرير الطبي الخاص بالمصابين، إلى استقرار حالتهم الصحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية في حدائق الأهرام، على الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين أن النيران اشتعلت بشقة سكنية، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.