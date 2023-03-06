الإثنين 06 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الفعاليات المميزة خلال فبراير

جانب من الحدث
جانب من الحدث

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعين للتدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث مع محافظتى الغربية وأسيوط.

تضمن التدريب عرض تقارير الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظتين للوقوف على الجاهزية والاستعداد لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المحتمل حدوثها أو مواجهتها فى ظل الظروف الراهنة، بهدف تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لمجابهة الأزمات والكوارث، من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة والمحافظات المجاورة طبقاً للتنسيقات.

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفاعليات المميزة

كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظتين، وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافه 10 كم، ومعسكر إيواء عاجل، ومستشفى العزل الميدانى للتأكد من صلاحيته الفنية ومدى جاهزيته.

كذلك تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظات، والمؤمّن بعناصر الحراسات المشددة للتأكيد على مدى جاهزيتها فى مجابهة المواقف الطارئة، بالاشتراك مع عناصر الحماية المدنية والإسعاف.

وفى ختام فعاليات التدريب، تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل الحفاظ على الوطن.

 

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عدداً من الفاعليات المميزة

كما قام قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، يرافقه رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بالمرور على عدد من فصول محو الأمية؛ لمتابعة منظومة العمل بما يحقق الأهداف المرجوة منها.

وفى إطار حرص قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى على تنمية الوعى القومى وترسيخ مفهوم التنمية الشاملة، تم تنظيم عدد من الزيارات للعاملين بالوزارات والهيئات وطلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من المشروعات التنموية الكبرى، حيث شملت زيارة المشروع القومى للزراعات المحمية بكل من قاعدة محمد نجيب ومدينة العاشر من رمضان، ومشروع زراعة واستصلاح الأراضى الصحراوية بتوشكى، ومحطة تحلية المياه بشمال سيناء. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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