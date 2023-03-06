بعد واقعة «هوج بول».. خطوات لحمايتك من النصب الإلكترونى

بعد واقعة النصب لتطبيق «هوج بول» التي أثارت جدلا واسعا، تخوف المواطنين من فكرة النصب عليهم إلكترونيًا، ويسعى العديد لحماية نفسه وأمواله وبياناته من السرقة.

وفى ظل تنوع تطبيقات النصب والحيل الإلكترونية، تقدم الدستور نصائح للمواطنين لحماية أنفسهم من النصب الإلكترونى:

_لا تشارك معلوماتك الشخصية أو المصرفية وحافظ على سريتها التامة.

_استخدم المواقع الرسمية وتأكد من أنها ذات المواقع الموثوقة.

_توقف عن فتح أي رابط يصلك يدعي أنه جهة تجارية أو حكومية أو مالية.

_احرص على إيقاف بطاقتك البنكية عند تعرضك للسرقة أو ضياعها.

_حدث أرقامك السرية باستمرار واجعلها مختلفة عن بعضها.

_احذر من مشاركة رقم التحقق مع أي طرف آخر.

_تأكد من موثوقية شبكة الاتصال اللاسلكية.

_إذا وصلتك رسالة احتيال أعد إرسالها إليك مع رقم المرسل إلى الرقم الموحد: 330330

_لا تترد في طلب المساعدة من الجهات الأمنية المختصة عند تعرضك للاحتيال.

وكانت قد كشفت التحقيقات في واقعة النصب الإلكتروني "هوج بول"، أن المتهمين كانوا بصدد إنشاء تطبيق جديد اسمه RIOT للنصب على المواطنين مجددًا، وذلك بعد غلق التطبيق الأول، بعدما نجحوا في جمع ملايين الأموال من المواطنين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين كانوا يتعاملون مع المواطنين من خلال الجروبات، واستقطابهم عبر الشات، مستغلين مترجمة كوسيط بين العناصر الأجنبية من المتهمين والضحايا.

ولفتت التحقيقات إلى أن المتهمين استغلوا نحو 3 آلاف خط تليفوني، و9 آلاف محفظة للتعامل مع المواطنين واستقبال الأموال.

ونجحت أجهزة وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى ضبط القائمين على شبكة إجرامية يتزعمها عناصر أجنبية تقوم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها لهم من خلال تطبيق إلكتروني عبر شبكة الإنترنت.