الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط «حشيش وكريستال وبودر» بحوزة 5 تجار مخدرات في القاهرة

حشيش
حشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط الآتى :- ضبط ( شخصين – لأحدهما معلومات جنائية ) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزتهما ( كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - مـبلغ مالى هاتف محمول ).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما والهاتف المحمول للإتصال بعملائهما .

 وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ، وبحوزته (عدد من الأقراص المخدرة – كمية من مخدر الكريستال – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – مبلغ مالى – ميزان حساس – هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه. ضبط (شخصين) حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية - ملك وقيادة أحدهما " بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والهاتفان للإتصال بعملائهما .

ضبط (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية ، وبحوزته (كمية من مخدر البودر وزنت 2 كيلو جرام – 25 عبوة لعقار الكيتامين – 9 عبوات قطرة عين – ميزان حساس – خلاط صغير الحجم – فرد خرطوش وطلقات لذات العيار – مبلغ مالى).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مخدر البودر ، والسلاح والطلقات لحماية نشاطه الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع والميزان لوزن المادة المخدرة وتٌقدر القيمة المالية لأبرز المواد المخدرة المضبوطة بـ (2,150,000 جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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