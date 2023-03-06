الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوى الأول لتخصص الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم

المؤتمر السنوى الأول
المؤتمر السنوى الأول لتخصص الطب الطبيعى والتأهيلى

نظمت القوات المسلحة المؤتمر السنوي الأول لتخصص الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم في إطار حرص القوات المسلحة على التطوير والتحديث في مجال الطب الطبيعي والتأهيلي، ومواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير العالمية وبما يحقق طفرة كبيرة في طرق العلاج الطبيعي الحديث لخدمة المنظومة الصحية بمصر.

حضر المؤتمر لواء أح/ هاني محمد كامل، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، ونخبة من العسكريين والمدنيين المتخصصين بمجال الطب الطبيعي وعدد من أساتذة ورؤساء جامعات وعمداء كليات الطب ورؤساء أقسام الطب الطبيعي بالجامعات المصرية.

المؤتمر السنوى الأول لتخصص الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم



بدأ المؤتمر بكلمة اللواء طبيب/ رضا الهميمي، مدير مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، أكد فيها أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات، فضلًا عن أهمية مواكبة التطور المتلاحق في علوم الطب الطبيعي لتحقيق خدمة طبية متميزة في ذلك المجال.

وأشار اللواء طبيب/ هشام الششتاوي، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، خلال كلمته، إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير إمكانيات وقدرات الأطباء من خلال تنظيم العديد من الورش والمؤتمرات الطبية التي تسهم في تطوير أداء الأطباء وتزويدهم بأحدث ما وصل إليه العلم بمختلف التخصصات الطبية.

المؤتمر السنوى الأول لتخصص الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم



وتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات، فضلًا عن إقامة ورش العمل التدريبية بمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة بمشاركة عدد من الخبراء والأطباء العسكريين والمدنيين والخبراء الأجانب المتخصصين في ذلك المجال. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

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