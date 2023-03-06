الحكومة تنفى إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر للحج

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان، اليوم الإثنين، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

وأوضحت الصحة أن الحالات المرضية التي ينطبق عليها شروط المنع من السفر لأداء مناسك الحج هم: "مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كلوي، مرضى التليف الرئوي، حالات السمنة المفرطة المرضية التي تمنع صاحبها من الحركة والسفر، الحالات المتقدمة من أصحاب أمراض القلب، والأوعية الدموية، والتليف الكلوي، والأورام، والحوامل خاصة في أشهر الحمل الأولى أو الأخيرة، والمصابون بألزهايمر، والمرضى النفسيون طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة".

وناشدت وزارة الصحة، المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

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