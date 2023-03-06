القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال «قادرون باختلاف» بالجيش الثانى الميدانى (صور)

استقبلت قيادة الجيش الثانى الميداني عددًا من أبطال "قادرون باختلاف" من محافظات شمال سيناء والشرقية والإسماعيلية والدقهلية وبورسعيد ودمياط، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى ودور الرعاية.

ونقل اللواء محمد عبدالرحمن ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس الأركان، لأبطال قادرون باختلاف، مؤكدًا حرص القوات المسلحة على التواصل معهم وتوفير كل سبل الرعاية لهم.

القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال قادرون باختلاف

وقدمت الموسيقات العسكرية عددًا من المقطوعات والمعزوفات الوطنية التى تفاعل معها الحاضرون، كما تم تنظيم عدد من الفقرات الفنية والألعاب الترفيهية التي ساهمت في رسم البهجة على وجوه الحاضرين كذلك فرق الفنون الشعبية لمدن القناة.

وزار أبطال قادرون باختلاف معسكر إعداد المقاتلين المنضمين حديثًا للخدمة بشمال سيناء، وشاهدوا عرضًا تدريبيًا للأنشطة القتالية التى يتم من خلالها إعداد أبطال الجيش الثانى للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

القوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال قادرون باختلاف

وأعرب الحاضرون عن سعادتهم البالغة بزيارة إحدى تشكيلات القوات المسلحة العريقة التى تمتلك رصيدًا زاخرًا من البطولات والتضحيات على مر الحروب التى خاضتها مصر وخاصة تطهير سيناء من براثن الإرهاب البغيض، مقدمين الشكر للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها ورعايتها لأبطال قادرون باختلاف فى شتى ربوع الوطن.

واختتمت الزيارة بصورة تذكارية للمشاركين.