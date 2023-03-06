الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الرقابة المالية» تسمح بقيد سندات وصكوك بدون تصنيف إئتماني

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً يسمح بقيد سندات وصكوك بدون تصنيف إئتماني، وذلك بهدف تخفيض تكلفة قيد، وإصدار السندات والصكوك لتيسير عملية حصول الشركات على التمويل اللازم للتوسع وتنفيذ الخطط الاستثمارية المستقبلية.
واشترط القرار ثلاثة شروط يجب توافرها في السندات والصكوك التي سيتم قيدها بدون تصنيف إئتماني، وهي ألا تزيد قيمتها عن قيمة صافي أصول الشركة، ونشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول يوضح طبيعتها وخصائصها، وأن يقتصر التداول عليها على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص.
يأتي ذلك استكمالا لجهود إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في إتاحة سبل متنوعة لحصول الشركات على التمويل اللازم من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.

تخفيض تكلفة قيد وإصدار السندات والصكوك عملية حصول الشركات على التمويل اللازم الهيئة العامة للرقابة المالية قيد سندات وصكوك بدون تصنيف ائتماني تنفيذ الخطط الاستثمارية المستقبلية

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