الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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محمود محيي الدين يشارك في برنامج لزيادة وعي أصحاب الشركات ورواد الأعمال بقضايا المناخ

الدكتور محمود محيي
الدكتور محمود محيي الدين

يشارك الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، الأربعاء المقبل، في البرنامج التثقيفي الذي تنظمه شركة Competent Boards الكندية المتخصصة في تنظيم البرامج التعليمية والتثقيفية الخاصة بالمناخ والتنوع البيولوجي.

ويلقي محيي الدين محاضرة ضمن البرنامج الذي يتناول القواعد الحاكمة للممارسات البيئية والمناخية للشركات والقطاع الخاص، ومتطلبات الإفصاح، فضلًا عن توضيح استراتيجيات السباق نحو صافي الانبعاثات الصفري، وآليات الحفاظ على المناخ والتنوع البيولوجي.

ويستهدف البرنامج زيادة وعي الأطراف الفاعلة من أصحاب الشركات ورواد الأعمال بقضايا المناخ والقواعد المنظمة للدور الذي يمكن للشركات القيام به بما يعزز من إسهاماتها في تحقيق أهداف المناخ ويحد من ظاهرة الغسل الأخضر.

ويشارك في تقديم البرنامج عدد من خبراء العمل المناخي على المستوى الدولي ومسئولي قطاعات البيئة والمناخ بكبريات الشركات العالمية.

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