تفاصيل مصرع طالب تحت عجلات قطار بالمنوفية

استقبلت مستشفى بركة السبع المركزي جثمان طالب بالصف الأول الثانوي، كان قد لقي مصرعه تحت عجلات القطار القادم من المنصورة القاهرة، أثناء الذهاب إلى المدرسة وسط حالة من الحزن وذهول كبير بين الأهالي بمركز بركة السبع التابع لمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع يفيد ورود بلاغ مصرع طالب تحت عجلات القطار القادم من المنصورة القاهرة، أثناء مروره لذهاب إلى مدرسته، ونقلت الإسعاف الجثمان إلى مستشفى بركة السبع المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة حيال الواقعة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد محمد فرغلي رئيس مباحث المركز، للتحقيق في الواقعة حيث تبين مصرع طالب يدعى “م، ت، خ” 17 عام مقيم كفر الحمادية، أثناء الذهاب إلى المدرسة الثانوية شرق بركة السبع، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى بركة السبع المركزي، وإبلاغ أسرته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة.