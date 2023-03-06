تربية نوعية عين شمس تطلق قافلة تنموية بقريتى تل بنى تميم وسليمان الور بالقليوبية

أطلقت كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس القافلة التنموية الشاملة بقريتي تل بني تميم وسيلمان الور بمحافظة القليوبية، بالتعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والتمريض والصيدلة ومركز تعليم الكبار بالجامعة والهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور أسامة السيد مصطفي عميد الكلية، الدكتور محمد أحمد فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع ، أ.م.د. رشا عبد السلام منسق القافلة ومدير وحدة محو الأمية ، أ.م.د أحمد عبد النبي نظير منسق القافلة.

وتم تنظيم القافلة بالتعاون مع الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، الدكتور أحمد جلال السيد عميد كلية الزراعة، الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع، أ.د، هيام رفعت وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع، الدكتور رولا ميلاد وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع الدكتور رامي ماهر وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع ، الدكتور أيمن فتحي خليل مدير مركز الفنون - أ سهيل حمزة الأمين المساعد لقطاع خدمة المجتمع جامعة عين شمس ، أ ماهر سالم مدير عام كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، ومحاسب خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر.

وتضمنت القافلة خدمات طيبة لتخصصات مختلفة لأهالي القرى منها الرمد، والباطنة، وطب الأسنان والجلدية، وأطفال، والأنف والأذن، ومخ والاعصاب مع تقديم الأدوية اللازمة لهم.

كما تضمنت القافلة حملة كساء وتوزيع أكثر من 1200 قطعة ملابس، وتوزيع أكثر من 300 كرتونة غذائية، لأهالي القريتين.

كذلك تم تقديم ورش فنية لعمل وكيفية طباعة المنسوجات على الملابس وتسليم هذه الملابس لأطفال القرية، وفقرات عرائس مع إعداد قسم الإعلام التربوي، وتم عمل ورشة في إعادة تدوير المخلفات الزراعية واشتركت كلية التمريض في قياسات الضغط والسكر.